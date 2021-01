Covid, la situazione si fa pesante in Sicilia e il presidente della Regione Musumeci annuncia: "Dobbiamo correre ai ripari"

07 gennaio 2021 a

a

a

Covid, la situazione si fa difficile in Sicilia. L'allarme viene direttamente dal presidente della Regione, Nello Musumeci. "Dobbiamo necessariamente correre ai ripari. È un peccato che di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia, dobbiamo registrare una impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Serviranno provvedimenti necessari e adottati con fermezza. Purtroppo abbiamo la necessità di farlo". Sono le parole eloquenti del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci durante una pausa della riunione di giunta che sta analizzando la relazione del Cts sui provvedimenti da adottare in relazione all’aumento dei contagi in Sicilia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.