Livorno, morto Solange: il sensitivo noto volto televisivo trovato senza vita nella sua abitazione da un amico

È morto a 69 anni, Paolo Bucinelli, volto tv da tutti conosciuto come Solange, sensitivo e intrattenitore, ospite di una infinità di trasmissioni televisive come “Domenica in” o reality come “La fattoria”.

È stato trovato senza vita dopo che un amico - secondo quanto riferisce Il Tirreno - si era impensierito perché non rispondeva al telefono: sono stati chiamati i vigili del fuoco che hanno scoperto il cadavere dopo aver provveduto a forzare la porta della sua abitazione a Mortaiolo, piccolo borgo fra Guasticce e Vicarello, in provincia di Livorno, a pochi chilometri da Collesalvetti, dove Bucinelli era nato nell’aprile di 69 anni fa.

Solange inizia la sua carriera negli anni ’80 come sensitivo. Sempre negli stessi anni incide alcuni 45 giri come cantante, tra i quali ’Ma che bandiera è questa qua' e ’Palline colorate'. Negli anni ’90 prende parte ai programmi ’La sai l’ultima?’, ’Casa per casa' (su Rete 4, con Patrizia Rossetti) e Buona Domenica e tre anni dopo scrive il libro Rompi Solange e trovi Paolo. Nel 2004 partecipa alla prima edizione del reality ’La fattoria', condotta da Daria Bignardi e pubblica il volume ’Io, Solange, vi insegno a leggere la mano e....’. Nel 2006 incide il singolo ’Sole, Sole Solange' e un anno dopo torna in tv partecipando al programma televisivo di Italia 1 ’Distraction’. Nello stesso anno ottiene una piccola parte, interpretando se stesso, nel film ’Matrimonio alle Bahamas’. Nel dicembre del 2014 partecipa come concorrente al lancio del quiz televisivo di Pupo sul canale Agon Channel e nel novembre del 2018 Solange è ospite del programma ’Domenica in’ condotto da Mara Venier dove litigò violentemente con il mago Otelma. È autore di sei libri, scritti dal 1996 al 2013, pubblicati da vari editori.

