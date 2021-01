Verona, auto travolta da treno a Legnago: occupanti salvi per miracolo

07 gennaio 2021 a

Verona , treno travolge auto a Legnago nella tarda mattina di giovedì 7 gennaio. Gli occupanti della vettura si sono salvati per miracolo. Secondo quanto i pompieri, l'auto è rimasta bloccata sui binari del passaggio a livello a causa di un guasto meccanico ed è stata poi investita da un convoglio passeggeri delle Ferrovie dello Stato che transitava in direzione Rovigo, il quale l'ha trascinata per circa 200 metri. Al momento dell'incidente sul posto era presente della nebbia, che avrebbe limitato la visibilità, rendendo così più difficile evitare l'impatto. Fortunatamente gli occupanti della macchina avevano abbandonato immediatamente l'abitacolo, quando si sono visti abbassare le sbarre del passaggio a livello. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura e osare il supporto al personale delle Ferrovie dello Stato per l'evacuazione di una decina di passeggeri che si trovavano a bordo del treno.

