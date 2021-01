Terni, treno con 70 passeggeri a bordo deraglia per una frana sulle rotaie. Persone contuse

07 gennaio 2021 a

a

a

Una frana è caduta lungo i binari nella zona di Giuncano scalo, in Valserra, in provincia di Terni, nel primo pomeriggio di giovedì 7 gennaio 2021, ed ha coinvolto il treno regionale 4512, sul quale viaggiavano 70 passeggeri a bordo. Secondo i primi accertamenti, l’incidente ferroviario ha causato lo “svio” del locomotore di testa e di sei vagoni, ma non ci sarebbero persone rimaste ferite seriamente, solo qualche contuso. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco di Terni, i carabinieri, la polizia e il 118. A quanto riferito dagli stessi vigili del fuoco, il treno, avendo una motrice in testa ed una in coda, viene sezionato in due parti. La motrice di coda con una carrozza accoglie tutti i passeggeri e li riporterà alla stazione di Terni. Il treno “sviato” verrà rimesso sui binari nelle prossime ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.