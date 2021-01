Firenze, pugni e sputi all'autista del bus che aveva chiesto ai passeggeri di indossare la mascherina

05 gennaio 2021 a

Pugni e sputi all'autista del bus che aveva chiesto ai passeggeri di indossare la mascherina. E' accaduto nella notte del 5 gennaio a Firenze a bordo di un bus delle linee Ataf di Firenze. L'uomo alla guida del mezzo aveva chiesto a tre passeggeri di indossare la mascherina come prescritto dalle norme anti Covid. Ma i passeggeri hanno reagito inaspettatamente avvicinandosi verso la parete in plastica che delimita l'area di guida sputando e prendendo a pugni la barriera in plexiglass. "Le notizie della pandemia, la situazione difficile dei trasporti, le preoccupazioni per la salute in merito a possibili contagi - commenta Michele Lulurgas, rappresentate Rus Ataf per la Filt Cgil - ci avevano fatto scordare, per un periodo, del fatto che purtroppo nel lavoro dell’autista di bus esistono anche questi rischi, come ha avuto l’occasione di tener bene a mente il nostro collega vittima dell’aggressione. Fortunatamente la sua calma ed il suo sangue freddo hanno fatto sì che l’episodio di cui parliamo si sia risolto solamente in un bello spavento"

