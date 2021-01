Veneto, paura per la terza ondata Covid: nelle ultime 24 ore 175 morti e 3.151 nuovi casi. E' la Regione più colpita

05 gennaio 2021 a

Il Veneto resta la Regione più colpita dal Covid-19. La conferma arriva dall'ultimo bollettino regionale dove emergono cifre spaventose: 175 morti in 24 ore e 3.151 contagi. I nuovi casi sono raddoppiati in un giorno anche se va detto che nei giorni scorsi c'era stato un calo dei tamponi dovuto alle Festività. Mette paura l'incremento dei decessi anche se il numero dei ricoveri resta sostanzialmente invariato 3.457. In reparti ordinari salgono di 7 unità mentre scendono di 9 i malati in terapia intensiva. Numeri preoccupanti in vista di una terza ondata.

Il presidente Luca Zaia ha fatto il punto anche sulla campagna di vaccinazione: "Alle 12 di martedì 5 gennaio le dosi di vaccino eseguite in regione, pari al 60,8% della dotazione. "Abbiamo una macchina in funzione, è oliata e funzionante".

