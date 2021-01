Covid, Anelli (Federazione nazionale ordini): "Tutti i medici vaccinati nel giro dei prossimi due mesi"

05 gennaio 2021 a

Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli Odontoiatri (Fnomceo), dice a Cusano Italia Tv che "per quanto riguarda i medici il fenomeno è assolutamente trascurabile. I no vax invece sono un problema da sempre".

Evidenzia inoltre che "sicuramente i dentisti svolgono un’attività ad alto rischio. Nella prima fase di vaccinazione non sono stati compresi, abbiamo dovuto insistere col Ministero per allargare la vaccinazione anche a loro. Contiamo che nel giro dei prossimi due mesi tutti i medici siano vaccinati". Sui ritardi nelle vaccinazioni "dobbiamo dire che abbiamo nelle mani un vaccino poco maneggevole, che prevede una sua complessità nella gestione. Poi c’è il problema dell’eccessiva burocratizzazione del nostro Paese. La questione principale è aumentare i punti di vaccinazione sul territorio. Medici e odontoiatri sono tutti disponibili a vaccinare". E aggiunge: "Il sistema territoriale in Lombardia non funziona. Per le vaccinazioni bisogna coinvolgere i medici sul territorio, bisogna avere un sistema dipartimentale di prevenzione che sia articolato sul territorio. Dobbiamo riflettere sul fatto che una sanità articolata in 21 sistemi diversi è una sanità difficilmente gestibile". Sull’impiego degli specializzandi: "Sicuramente i medici sono tutti uguali, se fanno delle prestazioni hanno diritto ad una retribuzione. Io sto con gli specializzandi".

