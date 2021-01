Covid, boom di contagi in una Rsa di Sanremo: chiesti infermieri alla Tunisia. Oltre 100 infettati tra ospiti e operatori

05 gennaio 2021 a

Dramma in una Rsa di Sanremo dove si registrano 106 positivi al Covid-19: 86 ospiti e 20 operatori. E' quanto emerge, il 5 gennaio, da un nuovo controllo su tutti i degenti inizialmente risultati negativi. Una situazione critica visto che molti operatori sono contagiati. Per questo, secondo quanto riferisce l'Ansa, si sta lavorando a livello centrale per trovare un accordo con il governo di Tunisi per inviare nella struttura infermieri dal paese nordafricano.

"Ottantaquattro contagiati risultano asintomatici, un anziano presenta sintomi lievi, e per solo un altro ospite si è reso necessario il ricovero ospedaliero preventivo. Tutti gli ospiti sono ormai in completo isolamento da più di una settimana, come da protocollo previsto" ha riferito il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che è in contatto con la direzione sanitaria di Casa Serena, l'Asl e la Prefettura per affrontare l'emergenza.

