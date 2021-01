Caso Genovese, Daniele Leali pubblica foto di Alba Parietti con l'imprenditore accusato di stupro. Lei lo querela

05 gennaio 2021 a

Alba Parietti contro Daniele Leali, l'amico di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di stupro ai danni di una modella di 18 anni nel suo appartamento milanese. Leali è indagato per spaccio di droga. "Immagino come sia complicato per un avvocato gestire una persona che, con dei problemi così seri con i quali confrontarsi, passa le giornate su Instagram a sputtanare chiunque dia giudizi, dica a raffica fesserie, si comporti come se invece di cronaca nera si trattasse di gossip. Io non intendo rispondere a Leali, risponderanno i miei avvocati con una querela per diffamazione, una diffida", ha affermato la showgirl su Instagram. La Parietti è furiosa per la pubblicazione da parte del braccio destro di Genovese di alcune foto che la ritraggono mentre scia e pranza con un gruppo di persone tra cui Leali e Genovese e con su scritto: "Ipocrita". Ancora Alba: "Siccome io do un giudizio a difesa di queste ragazze già sufficientemente vittime - ha spiegato - lui tira fuori delle foto, peraltro mai levate dalla mia pagina Instagram, scattate circa un anno fa a Courmayeur nella quale mi è capitato di sciare e pranzare una sola volta in gruppo in un ristorante con persone che non conoscevo, e non conosco tutt’ora, Leali e Genovese, perché amici di amici"

La Parietti è scatenata: "Per questo - ha aggiunto - lui mi dà dell’ipocrita, quando ipocrita evidentemente non sono perché non ho mai levato le fotografie, di gruppo, non avendo nulla di cui vergognarmi, se non aver pranzato senza sapere altro delle persone con cui ero, a Courmayeur, fidandomi di un’amica con la quale ho chiuso ogni rapporto già da agosto. Mai più incontrati né visti". Poi l'attacco finale a Leali: "C’è una persona indagata che si permette di infangare ulteriormente delle vittime dicendo che facevano schifo le ragazze che frequentavano il suo amico Genovese. Anziché tacere - ha spiegato ancora la showgirl - insulta le donne che frequentano le feste tra l’altro da lui organizzate". E ora la querela.

