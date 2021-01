Napoli, rapinato altro rider: gli puntano la pistola contro e rubano lo scooter

05 gennaio 2021 a

a

a

Ancora un rider rapinato a Napoli. Dopo il caso dell'uomo che era stato picchiato e derubato dello scooter nella notte tra l'1 e il 2 gennaio, intorno alle 20 di ieri sera (5 gennaio) nel quartiere di Fuorigrotta, un nuovo agguato. In due, con il volto coperto dai caschi integrali e in sella ad un motorino senza targa, si sono avvicinati ad un rider di 33 anni, l0 hanno minacciato con una pistola e gli hanno portato via lo scooter. Sul caso sta indagando il commissariato di polizia di Fuorigrotta. E' l'ennesima rapina ai danni di un rider, in particolare nell'area del Napoletano. (Nella foto il colpo della notte tra l'1 e il 2 gennaio).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.