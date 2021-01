Neve anche nel centro Italia. E nei prossimi giorni la situazione sarà peggiore

05 gennaio 2021 a

Il maltempo continua a interessare buona parte del Paese. La neve è arrivata anche nel centro Italia. A L'Aquila è stato lo stesso sindaco, Pierluigi Biondi (Fratelli d'Italia), a postare le foto delle strade innevate e ad annunciare che dalle 5 della mattina i mezzi dell'amministrazione sono al lavoro sul territorio. Negli ultimi giorni sono stati 500 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per fronteggiare l'emergenza, in particolare nelle regioni di Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Duecento gli uomini al lavoro, con quaranta mezzi. Le previsioni per il giorno dell'Epifania prevedono nuove precipitazioni, anche a quote basse, in particolare sulle Alpi Occidentali.

