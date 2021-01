Caso Genovese, Anna Bernardini De Pace a Ore 14: "Se ci sono ragazze che fanno sesso per la droga è ovvio che c'è chi se ne approfitta" | Video

04 gennaio 2021 a

Caso Genovese al centro di uno scontro in diretta tv su Rai2. Nel corso della puntata di Ore 14, il programma condotto da Milo Infante, si è parlato della vicenda di Alberto Genovese, l'imprenditore accusato di stupro ai danni di una modella di 18 anni, avvenuto nel suo appartamento milanese. La polemica si è sviluppata tra l'avvocato Anna Bernardini De Pace e la conduttrice Alda D'Eusanio. Ha iniziato il famoso legale: "Se ci sono ragazze che per divertirsi fanno sesso in cambio di droga è ovvio che poi c'è chi se ne approfitta", ha affermato.

Da qui la replica furioso della D'Eusanio: "La droga ti rende vittima, incosciente e illogica, sono molto meravigliata e sconvolta dalle parole dell’avvocato", ha affermato. Subito i toni si sono alzati a tempo di record. Per questo il conduttore Milo Infante è intervenuto immediatamente a placare la situazione. "Calma ragazze", ha detto. E l'invito è stato rispettato.

