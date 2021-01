Neve sulle Dolomiti. Vigili del fuoco al lavoro per liberare le strade del Friuli. Il video

04 gennaio 2021 a

a

a

Emergenza neve nel nord est d'Italia in particolare nel Friuli dove i vigili del fuoco sono stati al lavoro per tutta la giornata del 4 gennaio per liberare le strade di Sappada da neve e ghiaccio. La località montana sulle Dolomiti infatti nei giorni scorsi è stata letteralmente sepolta dalla neve tanto che per soccorrere gli abitanti è stato necessario l'intervento del soccorso alpino.

Nella provincia di Udine i vigili del fuoco hanno portato a termine in tutta la giornata 60 soccorsi per rimozione neve e messa in sicurezza di tetti e coperture di abitazioni e attività produttive dell'area.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.