Tre morti nello scontro frontale tra auto e tir: braccianti agricoli che tornavano dal lavoro

04 gennaio 2021

Incidente stradale con tre morti in provincia di Siracusa. Scontro frontale tra un'auto e un tir sulla strada provinciale Pachino-Rosolini. Le vittime sono braccianti agricoli che stavano rientrando a casa dopo una dura giornata di lavoro. Erano a bordo della vettura che è finita contro il mezzo pesante per cause ancora in corso di accertamento. Due sono morti sul colpo, il terzo invece, è deceduto in ospedale. Sotto shock il conducente del camion. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri che dovranno ricostruire la dinamica. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e il personale del 118.

