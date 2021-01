Selvaggia Lucarelli, scontro a La vita in diretta con Ivan Favalli: "Non faccia la vittima, sfoggia Rolex sui social da migliaia di euro"

04 gennaio 2021 a

Lite in tv su Rai1 durante la puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e l'albergatore Ivan Favalli, titolare del resort di lusso chiuso per non aver rispettato le restrizioni anti Covid nella notte di Capodanno. Un provvedimento di fatto partito dalle segnalazioni della stessa giornalista. E così nella puntata di lunedì 4 gennaio è andato in scena il confronto tra Favalli e Lucarelli.

Nasce l'hashtag #IoStoConIvanFavalli: campagna di solidarietà per il ceo del resort chiuso dopo il tweet di Selvaggia Lucarelli

Il primo ha subito attaccato: "A un certo punto non sono più riuscito a gestire la situazione - ha precisato il titolare del resort - ma chiudere un albergo è una mazzata, qui ci sono 200 famiglie che rischiano di rimanere senza soldi. A lei, Selvaggia, lo stipendio arriva". La replica della giornalista: "Lei non si può permettere di ergersi a paladino delle classi sociali più deboli quando sfoggia sui social Rolex da migliaia di euro". Insomma, lo scontro tra i due è arrivato anche in tv.

