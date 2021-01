Covid, 470mila dosi del vaccino Pfizer in arrivo il 6 gennaio

04 gennaio 2021 a

E' previsto per domani, 6 gennaio, l'arrivo in Italia di altre 470 dosi del vaccino della Pfizer Biontech. E' quanto si apprende in un lancio dell'Ansa.it. In particolare si tratta della seconda trance di spedizioni che sono destinate all'Italia. Alla Penisola, in questa prima fase della campagna vaccinale, sono destinate 3,4 milioni di dosi.

le scatole dei farmaci saranno distribuite direttamente nei 294 punti di somministrazione indicati dalle Regioni al commissario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri. In questa prima fase i vaccini sono destinati agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa considerati i soggetti a più alto rischio contagio.

