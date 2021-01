Neve, record sugli Appennini. All'Abetone due metri. Non accadeva da trent'anni

04 gennaio 2021 a

a

a

Due metri di neve sull'Abetone. Una nevicata record che è andata vanti per 72 ore dopo la notte di San Silvestro. Un fenomeno che non si verificava da almeno 30 anni. E' stata chiusa dal 3 gennaio la Statale 12, prima a causa della caduta di un albero poi per l'ordinanza del sindaco di Abetone-Cutigliano Alessandro Barachini, per impedire alle auto di salire il versante. La decisione di bloccare la circolazione si è resa necessaria per pulire la strada. L'ultima volta che la strada è stata chiusa risale al 1985.

L'ondata di maltempo che ha colpito l'area della montagna ha causato numerosi disagi: mezzi di trasporto sepolti dalla neve e numerose abitazioni isolate e senza corrente.

"Chiederò al Governo lo stato di emergenza nazionale per i danni di queste ore" ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.