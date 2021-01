Roma, incendio vicino alla stazione Termini. Crolla tetto di un albergo abbandonato

04 gennaio 2021 a

Paura all'alba del 4 gennaio in via Gaeta a Roma, nelle vicinanze della stazione Termini, per l'incendio che è divampato in un albergo abbandonato da tempo. Le fiamme, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco nel profilo Twitter del corpo, hanno interessato il secondo piano della struttura. Il rogo ha causato il crollo di parte della copertura dell'albergo in disuso.

Nell'immobile abbandonato dormono abitulmente alcuni senzatetto. In ogni caso al momento, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, non risultano essere coinvolte delle persone. Stando al bollettino delle 10 non ci sono feriti e non ci sono intossicati. Nella zona sono in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per capire la causa dell'incendio.

