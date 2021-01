Foggia, incendio in un'azienda agricola: un morto. Il cadavere trovato nell'abitazione del custode

04 gennaio 2021 a

Dramma in Puglia. Un uomo è morto nell'incendio che si è sviluppato in un'azienda agricola di Cerignola, in provincia di Foggia. Il cadavere dell'uomo è stato trovato all'interno dell'abitazione del custode che è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e in questi momenti stanno effettuando i rilievi per capire le cause dell'incendio. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di polizia del posto per ricostruire l’accaduto e comprendere le cause della morte. Al momento tutte le piste restano aperte: non vengono esclusi né il suicidio né la morte violenta.

