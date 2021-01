Incendi, esplosioni, soccorsi e salvataggi: il duro anno dei Vigili del Fuoco. Oltre 700mila interventi

03 gennaio 2021 a

Sono stati 705mila gli interventi del Corpo dei Vigili del Fuoco nel corso del 2020 che si è appena concluso. Tanti, tantissimi: duemila al giorno. Eppure meno del 2019 per via del Covid 19. A causa della ridotta mobilità degli italiani per il lockdown, infatti, è diminuito il numero degli incidenti stradali e per lo stesso motivo quelli sul posto di lavoro, visto che molte aziende sono state costrette alla chiusura. Diecimila invece gli impegni per la pandemia: igienizzzione dei locali pubblici e delle aree esterne, trasporto urgente di materiali, assistenza ad attività di protezione civile ed ospedali.

Video su questo argomento Vigili del fuoco, oltre 700mila interventi nell'anno che si è appena concluso: duemila al giorno

Questi gli impegni dei pompieri regione per regione. Lombardia 76.113, Sicilia 72.822, Lazio 62.367, Campania 59.372, Emilia Romagna 54.476, Piemonte 50.986. Toscana 50.069, Puglia 45.608, Veneto e Trentino Alto Adige. 40.220. Calabria 33.705, Sardegna 29.610, Liguria 27.561, Marche 24.489, Friuli Venezia Giulia 20.421, Abruzzo 20.135, Umbria 19.377, Basilicata 10.343 e Molise 6.698. Dei 705.000 interventi, 179.587 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 112.889 soccorsi e salvataggi, 49.626 dissesti statici e 30.676 incidenti stradali.

