Valanga in Alto Adige, i due scialpinisti morti erano marito e moglie: l'uomo ex presidente Banca Raiffeisen

I due scialpinisti morti dopo essere stati travolti, oggi domenica 3 gennaio 2021, da una valanga erano marito e moglie. La tragedia è avvenuta verso le 13.50 in Alto Adige, nel comune di Senales, in località Monte Croce, a circa 2500 metri di quota. Si tratta di due coniugi: l’uomo è l'ex presidente della banca Raiffeisen, Michael Gruener, 65 anni originario di Merano, mentre la donna è Monika Gamper, 52 anni di Cermes.

All’arrivo dei soccorritori, circa cento - anche un elicottero dall'Austria - uno di loro manifestava ancora segni di vita, ma nonostante i soccorsi è morto. In Alto Adige c’è in questi giorni il rischio 3 su 5 per le valanghe. A dare l’allarme un’altra coppia, che è riuscita a mettersi in salvo.

