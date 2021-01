Chiuso l'hotel di lusso sul Garda della festa denunciata da Selvaggia Lucarelli. Il ceo Favalli: "Non insultate la mia famiglia"

02 gennaio 2021 a

Costretto alla chiusura il Resort di lusso sul Garda, la struttura al centro della polemica per la festa dei giorni scorsi, quando sono state violate le regole restrittive per la pandemia Covid. Fu Selvaggia Lucarelli a sollevare il caso, pubblicando sul suo profilo twitter alcune immagini dei festeggiamenti. Ospiti senza mascherine, uno accanto all'altro, impegnati e ballare in tanti.

Il tweet di Selvaggia Lucarelli, il video di una festa: "Anche oggi c'è chi diventerà intelligente domani"

Il ceo Ivan Favalli dalla sua pagina Facebook annuncia che le forze dell'ordine hanno disposto la chiusura "a partire da domani (domenica 3 gennaio, ndr) dando il tempo ai clienti di organizzarsi per il rientro presso i loro domicili, inevitabilmente abbiamo cancellato le prenotazioni per i giorni successivi. Rispetto l’opinione di tutti chiedo solo di utilizzare l’educazione e non la volgarità in rispetto dei miei famigliari e dei nostri collaboratori".

