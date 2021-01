Giusy Barraco, le "gambe rubate" e la svolta del viaggio a Lourdes: "Il sogno? Poter avere un figlio"

02 gennaio 2021 a

Giusy Barraco ha 41 anni, è nata in Sicilia, a Petrosino, in provincia di Trapani. E' una campionessa paralimpica di nuoto. Inoltre ha sempre avuto la passione per il ballo. In questo anno ha subito il furto della carrozzina.

Il Cantante mascherato 2021, Milly Carlucci svela la maschera del Lupo. Bufera social: "Il lupo con la pecorella". Chi può esserci dietro | Video

"Mi hanno tolto le gambe. Per la seconda volta. La prima è stata la malattia a farlo. Ora invece la colpa è di quei delinquenti che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato la carrozzina”, ha detto al Corriere della Sera in una vecchia intervista. Tuttavia grazie a un invito fatto in diretta da Milly Carlucci, ha trovato la forza di tornare a ballare inseguendo la sua grande passione. Giusy in passato ha realizzato un viaggio a Lourdes, all’età di 15 anni: "Lì ho cambiato il mio atteggiamento. Mi dissi: ho due scelte, o prendo la mia vita in mano o mi lascio morire". Il sogno nel cassetto: "Che bello sarebbe poter avere un figlio”, ha sottolineato. La donna è sposata dal 2018 con un uomo di Castelvetrano, Giuseppe Caruso.

