Bergamo, il ristoratore ucciso a Dalmine è Franco Colleoni ex segretario provinciale della Lega

Si chiama Franco Colleoni il ristoratore ucciso a Brembo di Dalmine, in provincia di Bergamo. Ex segretario provinciale della Lega sino al 2014 ed ex assessore della Provincia alla fine degli anni Novanta, 68 anni, il corpo è stato trovato con evidenti ferite alla testa nel cortile della sua abitazione proprio a pochi passi dal locale, Il Carroccio, che gestiva insieme alla famiglia. Vani i tentativi di soccorso, sul posto sono arrivate due ambulanze del 118. Indagano i Carabinieri di Treviglio. Il delitto si sarebbe consumato nella mattina di oggi 2 gennaio 2021.

