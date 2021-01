02 gennaio 2021 a

a

a

Omicidio a Brembo di Dalmine, comune in provincia di Bergamo. Il corpo senza vita è quello di Franco Colleoni, 68 anni, ex segretario provinciale della Lega di Bergamo, riferisce il Corriere della Sera. Il cadavere, con evidenti ferite al capo, è stato trovato nel cortile dell’abitazione di via Sertorio, vicino al ristorante Il Carroccio che gestiva. Indagano i carabinieri di Treviglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.