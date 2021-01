Maltempo, pioggia e neve per tutta la giornata. Le previsioni meteo per oggi 2 gennaio

02 gennaio 2021 a

a

a

Il maltempo in Italia continua. Piogge diffuse e nevicate fino a bassa quota ma stando alle previsioni de ilmeteo.it il peggio deve ancora arrivare. "La neve continua a cadere su molti tratti dell'arco alpino anche bassa quota sul lato occidentale - spiega il portale - Ma le avverse condizioni meteo avvolgono anche molti settori del Centro e parte del Sud. Piogge e temporali sono segnalati sulla Sardegna occidentale e meridionale, in Toscana, Umbria, Lazio, nelle aree interne abruzzesi fino alla Campania e all'area ionica tra la Sicilia e la Calabria". Ma è l'evoluzione a far preoccupare maggiormente: "Gran parte della giornata sarà contrassegnata dal brutto tempo che colpirà soprattutto il Nord con frequenti piogge e altre nevicate abbondanti sui rilievi alpini a quote mediamente prossime tra i 600 e gli 800 metri localmente a quote più basse sull'estremo Nordovest. Rovesci e temporali sparsi continueranno a colpire tutto il versante tirrenico e dunque dalla Toscana al Lazio e a scendere alcuni tratti del Sud specie la Campania, la Calabria e un po' tutta l'area ionica. Precipitazioni meno diffuse e probabili invece sul lato adriatico". E anche in serata "il maltempo che insisterà praticamente sulle medesime regioni, preludio ad una Domenica anch'essa caratterizzata da un contesto meteo decisamente capriccioso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.