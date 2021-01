Modena, Carlo muore di Covid, dopo 24 ore la stessa sorte per la moglie Luciana

02 gennaio 2021 a

Moglie e marito morti di Covid 19 nel giro di 24 ore. E' l'ennesima drammatica storia della pandemia che sta mettendo in ginocchio tutto il mondo e che continua a mietere vittime ogni giorno. Arriva dal Policlinico di Modena. Loro si chiamavano Carlo e Luciana, lui aveva 87 anni, lei 84. Erano positivi al virus e in meno di 48 ore le loro condizioni si sono notevolmente aggravate. Lui è morto martedì 29 dicembre, il giorno dopo non ce l'ha fatta la moglie. I funerali si svolgeranno oggi sabato 2 gennaio a Modena. Le salme saranno tumulate a Gabbro di Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno.

