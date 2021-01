Terremoto, scosse in serie a Catania nella notte di San Silvestro. La più forte di magnitudo 3.8

01 gennaio 2021 a

Il 2020 si è chiuso con una intensa scia sismica in Sicilia. Tra le 21 e le 24 della notte di San Silvestro, quindici scosse superiori a magnitudo due. La più forte alle ore 22.54: i sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto 3.8. Altre quattro sopra il 3. L'epicentro è stato sempre il comune di Ragalna, 4mila residenti, ai piedi del vulcano Etna, nel versante sud. Notte di paura per la popolazione, ma per fortuna non si segnalano danni a cose né a persone. Anche il 2021 è iniziato con una scossa: magnitudo 2.8 all'1.12, stesso epicentro. Pochi minuti prima, all'1.03 ne era stata registrata una di 2.6 a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena.

