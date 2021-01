Capodanno con pioggia e neve anche in pianura. Allerta gialla in sei regioni. Le previsioni

01 gennaio 2021 a

Sul fronte meteo il 2021 inizia male. Per oggi, giorno di Capodanno, sono annunciati peggioramenti in diverse regioni, in particolare in Toscana e nel Lazio con precipitazioni diffuse che al nord saranno nevose anche a quote basse. Nella giornata di oggi, 1 gennaio, sono previste nevicate sopra i 200 metri in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna e sopra i 500 in Veneto. Rovesci e temporali nelle prime ore della mattinata in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, per poi estendersi sul Lazio. Nubifragi, fulmini e forti raffiche di vento. E' stata quindi dichiarata allerta gialla sulle zone occidentali di Emilia, Toscana, Sardegna e Molise e sugli interi territori di Umbria e Lazio. Clicca qui per le previsioni de ilmeteo.it.

