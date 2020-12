Covid, ancora 555 morti e oltre 23mila positivi (186mila tamponi). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

31 dicembre 2020 a

E' drammatico anche l'ultimo bollettino dell'anno. Oggi giovedì 31 dicembre sono 23.477 i nuovi casi di Covid 19 registrati ufficialmente su 186.004 tamponi analizzati. L'indice di positività sale di nuovo: 12,6%, tre punti in più rispetto al 9,6 di ieri, mercoledì 30 dicembre. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 555. Il numero complessivo delle vittime dall'inizio della pandemia arriva a 74.159. Tornano a salire anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: +27, per un totale di 2.555. Le guarigioni sono 17.421 e portano il numero complessivo a un milione 463.111. Gli attualmente positivi diventano 569.896 (+5.501 rispetto al 30 dicembre). Il maggior numero di contagi in Veneto con 4.800, poi Lombardia 3.859 ed Emilia Romagna 2.116.

