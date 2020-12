Papa Francesco sta male, non parteciperà alle celebrazioni di oggi e domani: ha la sciatalgia

31 dicembre 2020 a

Il Papa sta male, è alle prese con una dolorosa sciatalgia e quindi le celebrazioni di oggi 31 dicembre e domani primo gennaio, non saranno presiedute dal pontefice. Lo ha dichiarato Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano. I Primi Vespri e il Te Deum di stasera, 31 dicembre, saranno presieduti dal cardinale Giovanni Battista Re, il decano del Collegio Cardinalizio. La messa di domani primo gennaio, invece, sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, il segretario di Stato. In ogni caso sempre domani primo gennaio, Papa Francesco guiderà la recita dell'Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, come da programma.

