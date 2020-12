Covid, 16.202 nuovi casi e altri 575 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive

30 dicembre 2020 a

a

a

Sono 16.202 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto agli 11.212 registrati ieri, per un totale di 2.067.487 dall’inizio dell’epidemia. Sono 575 i morti nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese diffuso mercoledì 30 dicembre.

Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 169.045, in netto aumento rispetto ai 128.740 di ieri, con un rapporto positivi-tamponi pari al 9,5 per cento, in lieve aumento rispetto a ieri. Il numero degli attualmente positivi è 564.395, con un decremento di 4.333 unità. I dimessi/guariti odierni sono 19.960, in crescita rispetto ai 17.044 di ieri, per un totale di 1.445.690. Sono 2.528 le persone ricoverate in terapia intensiva, 21 in meno rispetto a ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (2.986), la Lombardia (1.673), la Puglia (1.470), e l’Emilia Romagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.