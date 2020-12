Si risveglia il vulcano Otake: può lanciare lapilli infuocati a oltre 2 km di distanza

Si trova nella provincia giapponese di Kagoshima: era in quiete da 13 anni

Il vulcano Otake, nell’isola di Suwanose, nella provincia giapponese meridionale di Kagoshima, il 28 dicembre 2020 è tornato in attività e ha cominciato a eruttare. Lo riferiscono i media giapponesi, secondo cui l’Agenzia meteorologica del Paese ha emanato un allerta per il possibile lancio di materiale piroclastico entro un raggio anche di oltre due chilometri dal cratere del vulcano. L’Agenzia meteorologica giapponese aveva già emanato un allarme per la possibile eruzione del vulcano nelle scorse settimane in quanto aveva rilevato chiaramente dei segni premonitori. L’isola di Suwanose, sita 230 chilometri a Sud-est di Kagoshima, conta una popolazione di poche decine di abitanti. L’ultima eruzione del vulcano Otake risaliva al 2007. Nel gennaio 1914, invece, fu protagonista di una rara eruzione di fango. Il Giappone conta, nel suo territorio, più di 200 vulcani attivi.

