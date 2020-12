Trento, Agitu Gudeta uccisa in casa. La rifugiata etiope simbolo dell'integrazione ammazzata con un colpo di martello

29 dicembre 2020 a

L'hanno ammazzata. Forse un colpo di martello, come riporta Repubblica. Agitu Idea Gudeta è stata ritrovata morta nella serata di martedì 29 dicembre 2020, nella sua abitazione a Frassilongo, in provincia di Trento. Agitu Idea Gudeta, la ’regina delle capre felicì', secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa. Omicidio. La donna, 42enne rifugiata etiope, era diventata simbolo di integrazione per la sua azienda agricola la ’Capra Felice'. Due anni fa, la donna aveva denunciato di aver ricevuto minacce a sfondo razziale.

Trento, Agitu Gudeta trovata morta in casa: aveva denunciato episodi di razzismo, si teme un omicidio

Sul suo corpo ci sono vari segni di violenza. La donna sarebbe quindi stata vittima di una aggressione. L'allarme è stato dato dai vicini.

