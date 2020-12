Trento, Agitu Gudeta trovata morta in casa: aveva denunciato episodi di razzismo, si teme un omicidio

29 dicembre 2020 a

Si teme un omicidio. L'hanno ritrovata riversa a terra, sul pavimento della camera da letto, ormai senza vita. Sul corpo segni di violenza. Agitu Gudeta Ideo, pastora etiope di 42 anni che da tempo viveva in Trentino ed era diventata simbolo di integrazione, è stata trovata morta nella sua casa in valle dei Mocheni, dove aveva avviato un’azienda agricola. A dare l’allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini a loro volta chiamati da un uomo con il quale la vittima aveva un appuntamento nel pomeriggio, al quale non si era presentata. Le lesioni trovate da un primo esame sul corpo della donna fanno ipotizzare un omicidio. Nessun segno di effrazione è invece stato trovato sulla porta. Due anni fa la 42enne aveva ricevuto minacce a sfondo razziale.

