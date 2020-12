Terremoto, nuova scossa in provincia di Verona di magnitudo 4.4: epicentro a Salizzole

29 dicembre 2020 a

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nel Veronese alle 15.34 di oggi, martedì 29 dicembre 2020. Secondo Ingv, si è trattato di un terremoto magnitudo tra 4.3 e 4.8.

Il sisma a poco meno di due ore dal terremoto che ha devastato la città di Petrinja, in Croazia, fortunatamente di intensità molto minore, Certo si è fatta sentire in provincia di Verona: ha avuto come epicentro il territorio fra il Villafranchese e la Bassa, a due chilometri da Salizzole.

L'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia parla di una magnitudo tra 4.3 e 4.8 come intensità, poi definita in 4.4. La scossa è stata avvertita da diverse persone, non si registrano danni o feriti. In precenza ce ne erano state altre di mnagnitudo 3.4 la più forte.

