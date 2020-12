Terremoto, scossa di magnitudo 3.4 in provincia di Verona. L'epicentro a Salizzole

29 dicembre 2020 a

Terremoto anche in Italia. La terra trema oggi, martedì 29 dicembre 2020, a pochi minuti dal forte sisma di magnitudo 6.4 in Croazia. La scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata infatti registrata alle 14.02 dalla sala sismica dell’Ingv nella zona di Verona. L’epicentro è stato localizzato a 2 chilometri dal comune di Salizzole, ad una profondità di 11 km. Secondo le prime notizie non ci sarebbero, per fortuna, danni a persone o cose. Sono in corso verifiche e sul luogo dell'epicentro la scossa di terremoto di oggi è stata avvertita in maniera nitida da parte della popolazione.

