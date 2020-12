Napoli, mareggiata da incubo: auto sommerse, ristoranti allagati, lungomare devastato

29 dicembre 2020 a

I napoletani sono sicuri: mai vista una mareggiata simile. E le immagini di via Caracciolo inondata d'acqua possono confermarlo: la strada invasa in più punti, la pista ciclabile ma soprattutto decine di ristoranti e pizzerie allagati e distrutti.

Via Caracciolo a Napoli questa sera (28/12)verso le 22:00. Una mareggiata mai vista così forte in questo punto della costa. Normalmente è una strada pedonale con pista ciclabile e decine di ristoranti e pizzerie con gazebo: tutto allagato e distrutto.Un disastro senza precedenti! pic.twitter.com/V3xWxbkkx9 — Claudio Romano (@Claudio07071959) December 28, 2020

Via Partenope è stata chiusa al traffico all’altezza di piazza Vittoria. Sui social tanti i video che documentano la violenza dell’acqua - alcuni mezzi sono stati sommersi - in questa parte della costa che bagna Napoli, questa volta con una forza davvero inaudita. Immagini spettrali, da fine del mondo come appaiono nelle varie foto che raccontano una notte da incubo.

