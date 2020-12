Maltempo, Mose attivo per tenere all'asciutto Venezia. Il picco oggi e domani non va meglio

29 dicembre 2020 a

a

a

C'è bisogno di lui per proteggere, tenere all'asciutto Venezia. Un'altra giornata di maltempo quella di oggi martedì 29 dicembre 2020 e l'allarme cresce col Mose che è quindi attivo. Il Centro maree nel suo ultimo bollettino ha in fatti indicato un possibile picco di marea di 110 centimetri alle ore 11. La possibilità di eventi simili viene segnalata dal Centro anche per i prossimi giorni.

Come previsto dai tecnici del Consorzio Venezia Nuova, anche oggi, e per il secondo giorno consecutivo, il Mose è entrato in funzione per tenere all’asciutto il centro storico della città. Il sistema di 78 barriere mobili alle tre bocche di porto della laguna proteggerà la città storica dall’acqua oggi, con il picco massimo previsto di 110 centimetri alle 11, e quindi lo sarà anche domani, dopo che già ieri aveva tenuto all’asciutto Venezia, proteggendola da un possibile punta della marea di 138 centimetri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.