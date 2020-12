Vaccino anti Covid, il suggerimento di Palù (Aifa): "Da fiala Pfizer fare più dosi per accelerare"

29 dicembre 2020 a

a

a

Vaccini anti Covid, loro utilizzo e raccomandazioni. Il presidente dell’Agenzia nazionale del farmaco, Giorgio Palù, ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista ad Avvenire.

L'esperto ha affrontato diverse sfaccettature di questa nuova fase di lotta al Covid, segnatamente sull'utilizzo dei vaccini e sulla loro efficacia. L'esperto ha spiegato che "il ministro Speranza si è accaparrato oltre 200 milioni di dosi di tutti i vaccini oggi al vaglio degli enti regolatori, quindi ampiamente sufficienti per proteggere l’intera popolazione garantendo un’immunità di gregge; il percorso per l’approvvigionamento, distribuzione e somministrazione dei vaccini durerà almeno fino a settembre 2021; è lungo, ma possiamo abbreviarlo anche rivedendo, come suggerito dall’Fda e segnalato dalla commissione vaccini dell’Aifa, le dosi utilizzabili del vaccino Pfizer. Ora - ha proseguito - una fiala viene utilizzata per somministrare 5 dosi ma se ne potrebbero ottenere almeno 6 implementando significativamente i numeri di soggetti vaccinati e riducendo i costi".

