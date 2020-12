Vaccino anti Covid, errore in Germania: iniettate cinque dosi a testa a otto operatori sanitari. Quattro in ospedale

28 dicembre 2020 a

Succede anche che per errore ad alcuni operatori sanitari vengano iniettate in un colpo solo cinque dosi di vaccino anti Covid invece di una. Stavolta accade in Germania nella città di Stralsund dove otto dipendenti di una casa di cura per anziani si sono visti somministrare le maxi dosi. Quattro di loro sono ora ricoverati in ospedale in via precauzionale. Hanno manifestato leggeri sintomi influenzali dopo l'iniezione. La Biontech, che ha realizzato il vaccino anti Covid con la Pfizer, ha fatto sapere che durante la sperimentazione ha somministrato dosi maggiori di quanto è stato previsto attualmente ai candidati senza che ci siano state gravi conseguenze.

