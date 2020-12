Cercasi sacrestano a Cortina, 1.300 euro al mese: 95 candidati, anche laureati

28 dicembre 2020 a

Un posto da sacrestano, 95 candidati. Succede a Cortina d'Ampezzo. Il parroco, don Ivano Brambilla, è stato travolto dai curriculum inviati per accedere alla selezione. Il luogo, Cortina è una delle mete più ambite per le vacanze invernali, ma anche l'interessante proposta economica corredata da vitto e alloggio oltre a tredicesima e quattordicesima, può aver fatto la differenza. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato.

“Non ce l’aspettavamo. Hanno riposto anche persone laureate, in Economia, Storia dell’arte, Lettere. Persone dai 25 ai 70 anni, provenienti dalla Sicilia alla Valtellina. Le donne sono state solo quattro. Se alcuni sono legati all’ambiente ecclesiastico, molti sono semplicemente in cerca di occupazione e hanno chiesto di essere assunti per poter mantenere la famiglia” ha svelato il parroco di Cortina.

