Vaccino anti Covid, parte il secondo carico per l'Italia: altre 450mila dosi. Pfizer garantisce sui tempi, saranno rispettati

Dovrebbe arrivare entro la giornata di domani, martedì 29 dicembre, il secondo carico di 450 mila dosi di vaccino Pfizer. Sta partendo proprio in queste ore dal Belgio. Secondo l'agenzia Ansa in alcune regioni le dosi potrebbero arrivare in leggero ritardo a causa delle complicate condizioni meteo. L'azienda consegnerà con i propri mezzi i farmaci nei trecento punti sparsi sul territorio e garantisce che il piano andrà avanti nei tempi prestabiliti. Ora entreranno in campo anche prefetti e Comitati provinciali per l'ordine pubblico per gestire la sorveglianza delle scorte nei vari territori e per la distribuzione delle dosi una volta uscite dagli hub militari.

