Scopre di essere positivo al Covid e si spara. E' ricoverato in condizioni gravissime

28 dicembre 2020

Un uomo di 84 anni ha scoperto di essere positivo al Covid 19 e subito dopo aver avuto la notizia, si è sparato. Non è morto, versa in condizioni gravissime. Il drammatico episodio è avvenuto nella sera di Santo Stefano, ma i particolari sono emersi solo oggi, pubblicati da Il Messaggero. A ritrovare l'uomo agonizzante è stata la moglie che si è precipitata nella sua stanza dopo aver sentito il botto, ma senza immaginare che fosse uno sparo. Ai soccorritori ha spiegato che l'uomo era caduto in terra: non aveva capito che si era sparato, anche perché la pistola era finita sotto al letto, poi rinvenuta. Aspetto che è stato chiarito dalla tac che ha mostrato schegge e frammenti di proiettili. L'ipotesi degli investigatori è che abbia provato ad uccidersi proprio dopo aver scoperto di essere positivo al Covid.

