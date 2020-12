Sardegna, morto vigile del fuoco folgorato in un intervento durante il maltempo

28 dicembre 2020 a

I vigili del fuoco in lutto. Tonello Scanu, 54 anni di Ossi, è morto durante un intervento alle 7,30 di oggi lunedì 28 dicembre in Sardegna. Scanu, vigile coordinatore e vice capo squadra, sceso dal mezzo per contribuire al ripristino di un cavo della linea elettrica divelta causa maltempo nella zona di Nulvi, è rimasto folgorato nel corso dell'operazione.

È con grande dolore che la famiglia dei #vigilidelfuoco chiude questo anno. Il Capo Dipartimento Laura Lega e il Capo del Corpo Fabio Dattilo si stringono alla famiglia e ai colleghi di Tonello Scanu, che ha perso la vita stamattina a Nulvi (SS) durante un intervento di soccorso pic.twitter.com/3lGObXgoy9 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 28, 2020

Il cavo spinto dal vento gli è finito addosso. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri della compagnia di Sassari per accertare la dinamica, altre squadre dei vigili del fuoco. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto una inchiesta.

