Milano si sveglia sotto la neve come molte altre città della Lombardia. Pioggia e freddo in gran parte d'Italia | Video

Le previsioni meteo stavolta non hanno sbagliato. Italia investita da una pesante ondata di maltempo come non si vedeva da un pezzo. Freddo, pioggia e neve, quest'ultima in particolare in buona parte della Lombardia. I fiocchi sono iniziati a cadere in piena notte e questa mattina i milanesi si sono ritrovati in una città con circa 15 centimetri di coltre bianca.

Ma è accaduto anche nelle altre province, in particolare a Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Lodi, Varese e Como. Neve anche su alcuni tratti autostradali degli Appennini e in diverse altre zone del Paese. Stando alle previsioni la situazione continuerà ad essere complicata anche nelle prossime ore.

