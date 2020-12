Vaccino anti Covid, il personale della scuola dovrà aspettare l'arrivo dell'estate

27 dicembre 2020 a

a

a

Con i primi vaccini somministrati oggi, domenica 27 dicembre, è ufficialmente partita la campagna in Italia, così come nel resto d'Europa. Nella fase iniziale il farmaco sarà somministrato agli operatori sanitari, poi si comincerà con gli anziani. Ma quando spetterà al personale scolastico? Il sito orizzontescuola.it ricorda che nei giorni scorsi il commissario straordinario Domenico Arcuri ha spiegato che il personale docente e non docente è stato identificato come destinatario della somministrazione del vaccino parallelamente a quello degli anziani, quindi non fa parte della prima campagna ma della seconda sessione. Secondo una stima degli esperti - spiega sempre il sito - il personale della scuola probabilmente sarà vaccinato tra giugno e luglio. Ovviamente per ora non può che trattarsi di una stima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.