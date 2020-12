Vaccino anti Covid, ecco il modulo da firmare per il consenso. Scarica il documento in pdf

27 dicembre 2020 a

a

a

E' di diverse pagine il modulo che sarà necessario compilare per sottoporsi al vaccino anti Covid. E' l'agenzia AdnKronos a pubblicarlo. In quella che è la prima facciata di interesse del paziente vengono chiesti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il telefono e il numero della tessera sanitaria. Clicca qui o sotto per scaricare il modulo in pdf.

Chi firma sottoscrive di essere stato correttamente informato dei benefici e dei rischi della vaccinazione. E accetta di essere consapevole che qualora "si verificasse qualsiasi effetto collaterale sarà mia responsabilità informare immediatamente il mio medico curante e seguirne le indicazioni".

I francesi tremano, fa più paura il vaccino che il virus

Il documento riporta poi nome e firma del personale sanitario che effettua la vaccinazione; uno schema sul lotto, il luogo e la data di somministrazione; la nota informativa che la persona vaccinata è tenuta a leggere e la scheda anamnestica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.