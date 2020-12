Scossa di terremoto di magnitudo 2.9, l'epicentro a Predappio. Non ci sono danni

27 dicembre 2020 a

a

a

Scossa di terremoto nel centro Italia. I sismografi dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia hanno registrato un sisma di magnitudo 2.9 alle ore 11.29 di oggi, domenica 27 dicembre. L'epicentro è stato individuato a tre chilometri dalla città di Predappio, in provincia di Forlì Cesena, ad una profondità di 43 chilometri, aspetto che per fortuna ha impedito a molti cittadini di avvertire la scossa. Ovviamente (e per fortuna) non ci sono segnalazioni di danni. Nella serata di Natale una scossa di magnitudo 3 si era verificata in provincia di Chieti, il 22 dicembre, invece, un sisma 4.4 nella zona di Ragusa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.