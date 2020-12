Vaccino anti Covid, pronto anche quello Astrazeneca: è efficace al 95% e previene sintomi gravi al 100%. Giovedì il via libera nel Regno Unito

27 dicembre 2020 a

a

a

Mentre in tutta Europa inizia la somministrazione del vaccino prodotto da Pfizer e Biontech, il primo ad essere utilizzato nel Vecchio Continente, e si attende l'esito delle verifiche su quello di Moderna, arrivano ottime notizie anche per le fiale di AstraZeneca e Oxford. Manca ancora una data ufficiale per l'approvazione della diffusione, ma gli ultimi test effettuati dalla società farmaceutica hanno parlano di una altissima efficacia: 95%, a cui si aggiunge la capacità al 100% di prevenire sintomi gravi. Sono gli stessi numeri di Pfizer e Moderna. Il Regno Unito dovrebbe dare il via libera alla sua università entro la giornata di giovedì 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.